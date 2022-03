AEX vermoedelijk onder 700 punten van start na brand Oekraïense kerncentrale

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting flink lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,4 procent.

Vannacht brak een brand uit bij de grootste kerncentrale van Europa, in het Oekraïense Zaporizja, vermoedelijk als gevolg van een Russische aanval. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak al met de Amerikaanse president Joe Biden hierover en Zelenski zei in een toespraak dat Vladimir Poetin "Tsjernobyl wil herhalen". Dat zou opmerkelijk zijn, aangezien de wind eventuele straling ook naar Rusland zou blazen.

Het internationaal atoomagentschap meldde naar aanleiding van communicatie met personeel van de kerncentrale op twitter dat de brand geen impact heeft gehad op "essentiële apparatuur{ en dat de brand vanochtend is geblust. Volgens lokale autoriteiten is er geen schadelijke straling vrijgekomen.

De Aziatische beurzen verloren vannacht aanvankelijk tot 3 procent, maar herstelden daarna deels. Tokio en Hongkong noteren ongeveer 2,5 procent in het rood, terwijl Shanghai en Sydney iets minder dan 1 procent prijsgeven.

Volgens analist Tapas Strickland van de National Australia Bank blijft "het sentiment broos door nieuws dat beheerst wordt door krantenkoppen over de oorlog in Oekraïne, terwijl centrale banken ondertussen waarschuwen voor de oplopende inflatie en vastbesloten lijken om de rente te verhogen".

Donderdag stokte in ieder geval wel de olie-rally. Na een stijging van 21 procent in drie dagen koerste de Amerikaanse olie-future ook donderdag aanvankelijk procenten hoger om vervolgens toch 2,6 procent lager te sluiten op een settlement in New York van 107,67 dollar. Vanochtend noteert de WTI-future op een vat olie in Azië 0,7 procent hoger.

Kopers mijden momenteel Russische olie, ondanks dat deze tegen bodemprijzen wordt aangeboden, waardoor een wedloop is ontstaan op ruwe olie uit de VS en Brent.

Analisten meldden dat het besluit van het Internationaal Energieagentschap om eerder deze week 60 miljoen vaten olie uit de noodreserves van de lidstaten vrij te geven, onvoldoende is om de huidige vraag in evenwicht te brengen. Ook het besluit van OPEC+ woensdag om in april, net als in de voorgaande maanden, de dagproductie met 400.000 vaten olie te verhogen, kon beleggers niet kalmeren.

"Als er sancties worden geïntroduceerd op Russische olie, zal 150 dollar per vat het meest bescheiden scenario zijn”, waarschuwde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Door de escalatie in Oekraïne doen internationale beleggers vooral Europese aandelen van de hand. Sinds 22 februari heeft de index van 50 grootste Europese ondernemingen, de Euro Stoxx 50, meer dan 6 procent prijs gegeven, terwijl de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 in deze periode juist licht is gestegen.

Donderdagavond verloor de S&P 500 een half procent, terwijl de Euro Stoxx 50 index ruim 2 procent prijs gaf. Techbeurs Nasdaq daalde wel 1,6 procent. De AEX daalde donderdag na een positieve opening vooral door koersdruk van techaandelen met 2,2 procent op een slot van 705,42 punten.

Vanmiddag zal de belangstelling uitgaan naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over februari. Voor zijn rentebeleid kijkt de Federal Reserve vooral naar de inflatie en de arbeidsmarkt.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei woensdag voor de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden nog dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne.

"Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", aldus Powell.

Gelet op de extreme beweeglijkheid op de markt voor Amerikaanse staatsobligaties lijken beleggers er echter minder zeker van te zijn dat de Fed dit jaar de rente voortvarend zal verhogen.

Bedrijfsnieuws

Universal Music Group boekte het afgelopen jaar een lagere nettowinst ondanks een hogere omzet. Morgan Stanley sprak van goede prestaties, waarbij zowel de omzet als de aangepaste EBITDA 1 procent hoger uitviel dan de analistenconsensus.



Fietsenfabrikant Accell boekte in 2021 een nettowinst van 70,0 miljoen euro, ten opzichte van 64,8 miljoen euro een jaar eerder, Vanwege het bod van KKR op de onderneming passeert Accell het dividend voor 2021.

De omzet van Hydratec steeg in 2021 met 18 procent naar 257 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg van 3,3 miljoen naar 22,0 miljoen euro en de winst per aandeel vertienvoudigde ruim van 1,01 naar 11,70 euro. Hydratec keert een dividend uit van 6,75 euro per aandeel, in lijn met het dividendbeleid van het bedrijf om ten minste 40 procent van het resultaat uit te keren.

Euronext Securities Milan en Spafid hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,5 procent tot 4.363,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.794,66 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 13.537,94 punten.