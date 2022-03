Beursblik: beursexperts verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn verdeeld over de richting van de AEX in maart. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl. Iets meer dan 40 procent van de experts is optimistisch gestemd, maar 38,5 procent is juist somber gestemd. "De meeste experts kunnen de effecten van de oorlog nog niet goed inschatten. Sommigen vinden de reactie overdreven, andere te matig. Men kan ook niet inschatten hoe de centrale banken zullen reageren", aldus Van Zeijl. En ook voor de lange termijn is het beeld onder de experts verdeeld, ziet Van Zeijl. Top & flop Voor maart hebben de experts het meest vertrouwen in ASML, Shell en Prosus. Zij adviseren weg te blijven bij Just Eat Takeaway en Adyen. Bron: ABM Financial News

