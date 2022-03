Beursblik: Universal Music presteert sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in 2021 sterk gepresteerd en heeft zicht op nieuwe groeikansen op digitale platforms. Dit stelden analisten van Morgan Stanley vrijdag. Ook heeft het "doorgewinterde bestuur" genoeg kapitaal om te investeren. Universal boekte een omzetgroei afgelopen jaar van 17 procent en een groei van de aangepaste EBITDA van 21 procent, hetgeen beide 1 procent beter was dan waar de consensus op mikte. Het bestuur zei verder in te kunnen spelen op strategische kansen en te zullen profiteren van investeringen in muziekcatalogussen. Er werd geen concrete outlook voor 2022 gepresenteerd, alleen dat de marges zullen aantrekken. Ook werden de doelstellingen op middellange termijn door Universal Music gehandhaafd. Universal verwacht een hoge enkelcijferige omzetgroei en een marge van circa 25 procent te realiseren op middellange termijn. "Universal is nog steeds overduidelijk de marktleider, presteert goed en kan op kansen inspelen. Dit geeft ons het vertrouwen dat de ramingen voor de middellange termijn haalbaar zijn en dat Universal aan onze verwachtingen zal voldoen“, aldus de analisten. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Universal met een koersdoel van 31,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 19,36 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.