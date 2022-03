Aandeelhouders Cumulex akkoord met overname AA Circular Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Cumulex hebben tijdens de jaarvergadering de toekomstplannen van het bedrijf goedgekeurd, inclusief de overname van AA Circular. Dit liet het bedrijf donderdagavond weten. Op de agenda stonden naast de overname ook de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris en het verhogen van het eigen vermogen om de financiële structuur te versterken. Al deze agendapunten werden goedgekeurd. Cumulex wil de overname van AA Circular voor eind juni dit jaar afronden, waarbij een nieuwe aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen zal worden. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke bouwmarkt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Cumulex zal het belang in AA Circular van 65 procent kopen tegen dezelfde prijs als waarvoor grootaandeelhouder Value8 het belang heeft verworven. Bron: ABM Financial News

