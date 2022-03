Europese beurzen openen naar verwachting fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een fors lagere opening tegemoet, nadat Rusland de aanval heeft geopend op een kerncentrale in Oekraïne en er brand uitbrak. De vrees voor een nucleaire ramp loopt zo hard op.

IG voorziet een openingsverlies van 339 punten voor de Duitse DAX, een min van 158 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 97 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De aandelen daalden gisteren, in reactie op verklaringen van Fed-voorzitter Jerome Powell over het monetaire beleid, terwijl de markt met argusogen de ontwikkelingen rond de Russische invasie van Oekraïne volgden.

Powell zei woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. Donderdag herhaalde de Fed-voorzitter die boodschap in de Senaat.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB bleek dat beleidsmakers van de centrale bank bezorgd zijn over de verrassend hoge inflatie. De ECB stelde dat de opwaartse beweging van de inflatie nog altijd vooral het gevolg is van de hoge energieprijzen en concludeerde op dat moment, dat er geen eerste tekenen waren van een aanhoudend hoge inflatie omdat daarvoor "een hogere loongroei en verdere opwaartse bewegingen in de inflatieverwachtingen nodig zouden zijn."

Volgende week komt de ECB met een nieuw rentebesluit en daarbij ook nieuwe inflatieramingen die mogelijkerwijs de weg vrij maken voor een eerder dan verwachte monetaire verkrapping.

Econoom Carsten Brzeski van ING ziet een "toenemende bereidheid om het beleid in maart te normaliseren." Volgens marktkenners is de situatie in Oekraïne wel een onzekere factor.

Ondertussen houdt de chaos op de grondstoffenmarkten aan vanwege de conflicten in Oost-Europa, waarbij de prijzen voor ruwe olie opnieuw stegen. Olie noteerde donderdag rond het Europese slot stabiel rond het hoogste niveau sinds 2008 en daarmee ruim boven de 100 dollar.

Hoewel de Westerse sancties tegen Rusland de energiemarkt ongemoeid laten, hebben strenge financiële sancties tegen Moskou ertoe geleid dat handelaren zichzelf sancties hebben opgelegd en de leveringen uit Rusland onaangeroerd laten uit angst om regels te overtreden.

"De paniek op de oliemarkten houdt aan en de prijzen stijgen opnieuw agressief", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "Zelfs als westerse sancties het mogelijk lijken te maken om energiebetalingen door te laten gaan, nemen westerse financiële instellingen geen risico."

De Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten in de tweede metingen minder groei zien dan in de eerste ramingen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 55,5 tegen 51,1 in januari. De voorlopige meting maakte melding van een index van 55,8.

Bedrijfsnieuws

Merck boekte in 2021 meer omzet en een hoger resultaat. Dat gaf ruimte voor een dividendverhoging. De koers van het aandeel noteerde circa 1,3 procent hoger.

De London Stock Exchange overtrof de eigen groeidoelstelling in 2021 en verwacht meer kostensynergieën te behalen uit de overname van Refinitiv. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent.

Lufthansa verwacht dit jaar meer passagiers te vervoeren, nadat het verlies in het vierde kwartaal terugliep. Het aandeel verloor circa 8 procent.

In Parijs ging Thales aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, BNP Paribas won ruim 1,0 procent en AXE steeg circa 1,0 procent. Publicis Groupe was met een verlies van circa 6,5 procent de sterkste daler.

In Frankfurt was Merck de enige stijger. RWE verloor circa 8,5 procent, Delivery Hero daalde ongeveer 7,5 procent en Mercedes noteerde circa 6,0 procent lager.



Euro STOXX 50 3.741,78 (-2,1%)

STOXX Europe 600 437,36 (-2,0%)

DAX 13.698,40 (-2,2%)

CAC 40 6.378,37 (-1,8%)

FTSE 100 7.238,85 (-2,6%)

SMI 11.675,70 (-1,7%)

AEX 705,42 (-2,2%)

BEL 20 3.874,66 (-2,1%)

FTSE MIB 23.958,83 (-2,4%)

IBEX 35 8.011,40 (-3,7%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

Beleggers bleven gefocust op de Russische invasie van Oekraïne en de aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen, vanwege de vrees dat de stijging waarschijnlijk van invloed zal zijn op de toch al hoge inflatie en het monetair beleid van de Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei woensdag dat hij tijdens de vergadering van de centrale bank over twee weken een renteverhoging van een kwart procentpunt zal voorstellen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. Donderdag herhaalde de Fed-voorzitter die boodschap in de Senaat.

De olieprijs steeg voor het eerst sinds 2008 tussentijds tot meer dan 115 dollar per vat, omdat raffinaderijen geen Russische olie willen kopen, wat de wereldwijde energievoorziening verminderd. Beleggers zijn bezorgd dat een langdurige stijging van de olieprijs vooraf kan gaan aan een vertraging van de groei en hogere inflatie, ook wel stagflatie genoemd.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag uiteindelijk 2,6 procent, lager op 107,67 dollar op de New York Mercantile Exchange. De daling donderdag kan volgens marktvolgers slechts een pauze zijn naar meer nieuwe meerjarige hoogtepunten.

"De inflatoire impact van olie- en aardgasprijsstijgingen is duidelijk. De inflatie zal hardnekkiger worden. De rentetarieven zullen worden opgedreven door centrale banken die zich zorgen maken over inflatie en dat zal slecht zijn voor de groei", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald. "Stagflatie is de grote zorg voor 2023", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen in de VS vorige week harder is gedaald dan voorzien. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 18.000 tot 215.000. Economen hadden vooraf gerekend op 225.000 nieuwe aanvragen.

De arbeidskosten stegen in het vierde kwartaal met 0,9 procent, waar eerder een toename van 0,3 procent werd gemeld, terwijl de productiviteit steeg met 6, procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens Markit Economics is de Amerikaanse dienstensector in februari veel harder gegroeid. De index steeg van 51,2 naar 56,5 in februari. Volgens ISM was juist sprake van een vertraging van de groei. De index daalde van 59,9 in januari tot 56,5.

De fabrieksorders stegen in januari met 1,4 procent op maandbasis, na een plus van 0,7 procent in december.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de Verenigde Staten het Amerikaans banenrapport van februari geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Retailer Best Buy heeft in het vierde kwartaal van 2021 minder omzet en winst geboekt, door beperkte voorraden, personeelsgebrek en lagere online-verkopen en verwacht dat ook in het komende boekjaar de omzet zal dalen. Het aandeel steeg toch ruim 9,0 procent, omdat de winst boven verwachting was en het dividend met ruim een kwart werd verhoogd.

Snowflake verloor circa 16,7 procent, na een slecht ontvangen kwartaalupdate. Vooral de waarschuwing van het cloudcomputingbedrijf dat de groei dit jaar zal afnemen, stelde beleggers vermoedelijk teleur.

Aandelen van supermarktketen Kroger stegen ruim 10,0 procent na beter dan verwachte resultaten en een sterke outlook.

S&P 500 index 4.363,49 (-0,5%)

Dow Jones index 33.794,66 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.537,94 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag lager.

Nikkei 225 25.943,88 (-2,4%)

Shanghai Composite 3.450,93 (-0,9%)

Hang Seng 21.914,04 (-2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1026. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1062 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1047 op de borden.

USD/JPY Yen 115,45

EUR/USD Euro 1,1026

EUR/JPY Yen 127,31

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - Januari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (Bel)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten