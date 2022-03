Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, waarmee de rally van de afgelopen drie dagen tot stilstand kwam. De olieprijs steeg de afgelopen drie dagen met 21 procent tot het hoogste niveau sinds 2011, vanwege de angst voor wereldwijde tekorten als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Daarbij mijden kopers Russische olie, zelfs tegen sterk gereduceerde prijzen, waardoor een wedloop is ontstaan op ruwe olie uit de VS en Brent. De gematigde daling donderdag kan volgens marktvolgers slechts een pauze zijn naar meer nieuwe meerjarige hoogtepunten. Analisten meldden dat het besluit van het Internationaal Energieagentschap om eerder deze week 60 miljoen vaten uit de noodoliereserves van de lidstaten vrij te maken, onvoldoende was om de huidige vraag in evenwicht te brengen. Ook het besluit van OPEC+ woensdag om door te gaan met het plan om de productie geleidelijk te verhogen, kalmeerde beleggers niet. "Een factor die de huidige olieprijs [verder] kan doen dalen, is Iraanse olie. Tot nu toe lijkt het niet waarschijnlijk dat die dag snel zal komen. Bovendien blijft de dreiging van sancties op Russische olie een reële mogelijkheid", zei marktanalist Naemm Aslam van AvaTrade. "Als er sancties worden geïntroduceerd op Russische olie, zal 150 dollar per vat het meest bescheiden scenario zijn. Ook een gecoördineerde actie van de VS en bondgenoten om strategische oliereserves vrij te geven zal de olieprijzen niet helpen", voegde hij toe. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,6 procent, lager op 107,67 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

