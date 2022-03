Euronext Securities en Spafid slaan handen ineen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Securities Milan en Spafid hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit meldde de beursuitbater donderdag nabeurs. De financiële details van de samenwerking werden niet vermeld. Onder de samenwerkingsovereenkomst zal Euronext Securities Milan een reeks activiteiten van Spafid overnemen, waaronder de logistieke organisatie van aandeelhoudersvergaderingen, aandeelhoudersregister-activiteiten en het beheer van stemmen bij volmacht. Daarnaast zullen de twee bedrijven elkaar wederzijds ondersteunen bij de ontwikkeling van hun respectieve activiteiten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.