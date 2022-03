Wall Street koerst af op vlak slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag vlak met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.386,06 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.952,92 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 13.630,04 punten.

Beleggers blijven gefocust op de Russische invasie van Oekraïne en de aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen, vanwege de vrees dat de stijging waarschijnlijk van invloed zal zijn op de toch al hoge inflatie en het monetair beleid van de Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei woensdag dat hij tijdens de vergadering van de centrale bank over twee weken een renteverhoging van een kwart procentpunt zal voorstellen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. Donderdag herhaalde de Fed-voorzitter die boodschap in de Senaat.

De olieprijs steeg voor het eerst sinds 2008 tot meer dan 115 dollar per vat, omdat raffinaderijen geen Russische olie willen kopen, wat de wereldwijde energievoorziening verminderd. Beleggers zijn bezorgd dat een langdurige stijging van de olieprijs vooraf kan gaan aan een vertraging van de groei en hogere inflatie, ook wel stagflatie genoemd.

"De inflatoire impact van olie- en aardgasprijsstijgingen is duidelijk. De inflatie zal hardnekkiger worden. De rentetarieven zullen worden opgedreven door centrale banken die zich zorgen maken over inflatie en dat zal slecht zijn voor de groei", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald. "Stagflatie is de grote zorg voor 2023", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen in de VS vorige week harder is gedaald dan voorzien. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 18.000 tot 215.000. Economen hadden vooraf gerekend op 225.000 nieuwe aanvragen.

De arbeidskosten stegen in het vierde kwartaal met 0,9 procent, waar eerder een toename van 0,3 procent werd gemeld, terwijl de productiviteit steeg met 6, procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens Markit Economics is de Amerikaanse dienstensector in februari veel harder gegroeid. De index steeg van 51,2 naar 56,5 in februari. Volgens ISM was juist sprake van een vertraging van de groei. De index daalde van 59,9 in januari tot 56,5.

De fabrieksorders stegen in januari met 1,4 procent op maandbasis, na een plus van 0,7 procent in december.

De euro/dollar noteerde op 1,1065. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1088 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1121 op de borden.

Olie noteerde donderdag licht lager op 10,09 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de Verenigde Staten het Amerikaans banenrapport van februari geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Retailer Best Buy heeft in het vierde kwartaal van 2021 minder omzet en winst geboekt, door beperkte voorraden, personeelsgebrek en lagere online-verkopen en verwacht dat ook in het komende boekjaar de omzet zal dalen. Het aandeel steeg toch 10,3 procent, omdat de winst boven verwachting was en het dividend met ruim een kwart werd verhoogd.

Snowflake verloor 16,6 procent, na een slecht ontvangen kwartaalupdate. Vooral de waarschuwing van het cloudcomputingbedrijf dat de groei dit jaar zal afnemen, stelde beleggers vermoedelijk teleur.

Aandelen van supermarktketen Kroger stijgen 10,8 procent na beter dan verwachte resultaten en een sterke outlook.

Broadcom opent donderdag nabeurs de boeken.