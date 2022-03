Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,0 procent tot 437,36 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,2 procent op 13.698,40 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,8 procent op 6.378,37 punten. De Britse FTSE 100 sloot 2,6 procent lager op 7.238,85 punten.

Europese aandelen daalden, in reactie op verklaringen van Fed-voorzitter Jerome Powell over het monetaire beleid, terwijl de markt met argusogen de ontwikkelingen rond de Russische invasie van Oekraïne volgden.

Powell zei woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. Donderdag herhaalde de Fed-voorzitter die boodschap in de Senaat.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB bleek dat beleidsmakers van de centrale bank bezorgd zijn over de verrassend hoge inflatie. De ECB stelde dat de opwaartse beweging van de inflatie nog altijd vooral het gevolg is van de hoge energieprijzen en concludeerde op dat moment, dat er geen eerste tekenen waren van een aanhoudend hoge inflatie omdat daarvoor "een hogere loongroei en verdere opwaartse bewegingen in de inflatieverwachtingen nodig zouden zijn."

Volgende week komt de ECB met een nieuw rentebesluit en daarbij ook nieuwe inflatieramingen die mogelijkerwijs de weg vrij maken voor een eerder dan verwachte monetaire verkrapping.

Econoom Carsten Brzeski van ING ziet een "toenemende bereidheid om het beleid in maart te normaliseren." Volgens marktkenners is de situatie in Oekraïne wel een onzekere factor.

Ondertussen houdt de chaos op de grondstoffenmarkten aan vanwege de conflicten in Oost-Europa, waarbij de prijzen voor ruwe olie opnieuw stegen. Olie noteerde donderdag rond het Europese slot stabiel rond het hoogste niveau sinds 2008 en daarmee ruim boven de 100 dollar.

Hoewel de Westerse sancties tegen Rusland de energiemarkt ongemoeid laten, hebben strenge financiële sancties tegen Moskou ertoe geleid dat handelaren zichzelf sancties hebben opgelegd en de leveringen uit Rusland onaangeroerd laten uit angst om regels te overtreden.

"De paniek op de oliemarkten houdt aan en de prijzen stijgen opnieuw agressief", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "Zelfs als westerse sancties het mogelijk lijken te maken om energiebetalingen door te laten gaan, nemen westerse financiële instellingen geen risico."

De Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten in de tweede metingen minder groei zien dan in de eerste ramingen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 55,5 tegen 51,1 in januari. De voorlopige meting maakte melding van een index van 55,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1047. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1116 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1121 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Merck KGaA boekte in 2021 meer omzet en een hoger resultaat. Dat gaf ruimte voor een dividendverhoging. De koers van het aandeel noteerde circa 1,3 procent hoger.

De London Stock Exchange overtrof de eigen groeidoelstelling in 2021 en verwacht meer kostensynergieën te behalen uit de overname van Refinitiv. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent.

Lufthansa verwacht dit jaar meer passagiers te vervoeren, nadat het verlies in het vierde kwartaal terugliep. Het aandeel verloor circa 8 procent.

In Parijs ging Thales aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, BNP Paribas won ruim 1,0 procent en AXE steeg circa 1,0 procent. Publicis Groupe was met een verlies van circa 6,5 procent de sterkste daler.

In Frankfurt was Merck de enige stijger. RWE verloor circa 8,5 procent, Delivery Hero daalde ongeveer 7,5 procent en Mercedes noteerde circa 6,0 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.363,91 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood.