Universal Music Group boekt lagere nettowinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft het afgelopen jaar een lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs na publicatie van de kwartaal- en jaarcijfers van het mediaconcern. CEO Lucian Grainge sprak van een historisch jaar, waarbij het concern 8 van top tien wereldwijde artiesten ondersteunde met hun buitengewone succes. "Naast sterke prestaties in streaming, hebben we nieuwe kansen gecreëerd voor onze artiesten, variërend van merchandise tot brand management, sponsoring, e-commerce en film en televisie", zei hij. Universal Media Group boekte in 2021 een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 1,7 miljard euro, in vergelijking met 1,5 miljard euro in 2020. Onder de streep resteerde een nettowinst van 886 miljoen euro, ofwel 0,49 euro per aandeel, tegen 1,4 miljard euro, ofwel 0,75 euro per aandeel, een jaar eerder. De daling was het resultaat van de herwaardering van beleggingen in beursgenoteerde bedrijven. De omzet steeg met 14,4 procent van 7,4 miljard euro in 2020 naar 8,5 miljard euro het afgelopen jaar. Het aandeel Universal Music Group sloot donderdag 3,9 procent lager op 19,36 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.