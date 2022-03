Winst Hydratec spuit omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries heeft in 2021 de omzet flink zien stijgen, maar de winstgevendheid nog veel harder. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van het in Amsterdam genoteerde bedrijf. "Hydratec heeft, ondanks de covid-19 pandemie en problemen met levering van grondstoffen, goed gebruik gemaakt van de veerkracht van de markten waarin zij opereert", luidde de verklaring. De omzet steeg met 18 procent naar 257 miljoen euro. Bij Industrial Systems steeg de jaaromzet met 28 procent tot 132 miljoen euro en bij Plastic Components ging de omzet 10 procent hoger naar 127 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg van 3,3 miljoen naar 22,0 miljoen euro en de winst per aandeel vertienvoudigde ruim van 1,01 naar 11,70 euro. CEO Bart Aangenendt wees op "succesvolle besparingsoperaties" voor de sterke winstgroei. Hydratec keert een dividend uit van 6,75 euro per aandeel, in lijn met het dividendbeleid van het bedrijf om ten minste 40 procent van het resultaat uit te keren. Outlook Het jaar 2022 is volgens Hydratec goed begonnen. Daarbij is er sprake van een goed gevuld orderboek. "De Oekraïne-crisis zou een geringe invloed kunnen hebben op de omzet", denkt Hydratec. Een concrete uitspraak over 2022 wilde Hydratec niet doen. "Door deze macro-economische ontwikkelingen maar ook volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de toeleveringsketen, oplopende inflatie en uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van covid-19 achten wij het op dit moment niet mogelijk." Het aandeel Hydratec sloot donderdag 3,8 procent hoger op 83,00 euro. Bron: ABM Financial News

