Tech onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag behoorlijk gedaald, waarmee de grens van 700 punten dichterbij komt. Bij een slot van 705,42 punten, verloor de techzware AEX 2,2 procent.

Beleggers blijven gericht op de oorlog in Oekraïne. Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is de Russische invasie van Oekraïne inmiddels wel door de beurs ingeprijsd. Wel denkt Van Eerden dat de beurs nog altijd iets lager kan, zei hij tegen ABM Financial News.

Niet de oorlog is daar de oorzaak van, maar de inflatie, als gevolg van de enorme hoge olieprijs, in combinatie met de sancties voor Rusland, "die ook ons gaan raken", zei Van Eerden.

De vermogensbeheerder merkt op dat een recessie over het algemeen wordt ingeleid door een stijging van de olieprijs met meer dan 50 procent. "Je kan op je vingers natellen dat die gaat komen", aldus Van Eerden.

Een vat WTI-olie kost donderdag rond de 110 dollar, Brent zelfs 112 dollar.

Woensdag besloot OPEC+, inclusief bondgenoot Rusland, om de bestaande productie-afspraken te handhaven. Dat betekent dat de dagproductie in april ook met 400.000 vaten omhoog gaat.

"Als er sancties opgelegd worden op Russische olie, is een stijging van de olieprijs naar 150 dollar per vat een bescheiden scenario", denkt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. In dat geval zou een gecoördineerde vrijgave van strategische oliereserves weinig helpen, volgens Aslam.

Mogelijk komt er vlot goed nieuws over de Iraanse nucleaire onderhandelingen. "Er wordt gezegd dat de onderhandelingen, die onder het bewind van Biden zijn hervat, in de komende dagen of zelfs uren tot een akkoord zouden kunnen leiden, met als gunstig resultaat dat Iran zijn olie weer mag uitvoeren", zei Bernard Keppenne, econoom bij CBC, in gesprek met ABM Financial News.

“Hoewel er een duidelijke wil is om tot een akkoord te komen, zal de terugkeer van Iran naar de markt vooral psychologisch en op korte termijn impact hebben. Want laten we duidelijk zijn, de twee miljoen vaten uit Iran zullen de Russische aanvoer niet vervangen”, nuanceerde Keppenne.

In het verlengde van de hoge olieprijzen zou de inflatie ook verder op kunnen lopen, wat volgens Aslam de koopkracht van consumenten onder druk zet, wat weer een negatieve impact heeft op de mondiale groei. Het zou het ook lastiger maken voor centrale banken om in te grijpen om de inflatie te bedwingen, aldus Aslam.

Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell verscheen donderdag voor de Amerikaanse Senaat en gaf net als een dag eerder in het Huis van Afgevaardigden aan dat de Fed nog deze maand de rente zal verhogen.

Powell zei donderdag dat de centrale bank alles zal doen wat nodig is om de inflatie omlaag te brengen en waarschuwde dat de inflatie de komende tijd verder op zal lopen door de hoge energieprijzen.

Ondertussen is ook de Europese Centrale bank bezorgd over de hoge inflatie, bleek donderdag uit de notulen van de laatste beleidsvergadering. Volgende week komt de ECB met een nieuw rentebesluit en daarbij ook nieuwe inflatieramingen die mogelijkerwijs de weg vrij maken voor een eerder dan verwachte monetaire verkrapping.

Econoom Carsten Brzeski van ING ziet een "toenemende bereidheid om het beleid in maart te normaliseren." Volgens marktkenners is de situatie in Oekraïne wel een onzekere factor.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor inkoopdata uit de mondiale dienstensector. In de eurozone was sprake van een hoger groeitempo in februari en ook de Britse dienstensector zag de activiteit groeien. In Japan was sprake van een grotere krimp en in de VS was het beeld gemengd. De inkoopmanagersindex van Markit toonde een groeiversnelling, terwijl die van ISM, die doorgaans de voorkeur krijgt van economen, juist een groeivertraging toonde.

De euro/dollar noteert rond het slot op 1,1047.

Stijgers en dalers

De winsten in de AEX waren donderdag beperkt. Ahold Delhaize ging aan kop met een plus van 1,0 procent en ook ING, ASMI en Besi wisten nipt in het groen te blijven.

Hekkensluiter was Just Eat Takeaway, dat bijna 12 procent verloor, terwijl Adyen rond de 5 procent moest laten gaan. Just Eat Takeaway kreeg een flinke koersdoelverlaging van Barclays.

ASML verloor ruim 1,5 procent en AkzoNobel zelfs mer dan 5 procent. Shell, vanochtend nog één van de koplopers, daalde ook ruim 5 procent ondanks de hogere olieprijzen. Philips verloor 2 procent na een koersdoelverlaging van JPMorgan.

In de AMX ging PostNL aan kop, met een winst van ruim 3,5 procent, na een koersdoelverhoging van ING en won OCI op gepaste afstand zo'n 1,5 procent. ABN AMRO steeg ruim een half procent.

Alfen sloot de rij met een verlies van meer dan 6,5 procent en ook Galapagos en Air France-KLM moesten behoorlijk terrein prijsgeven, met dalingen van 3,5 tot zo'n 4 procent.

Forfarmers steeg 2,0 procent in de AScX, terwijl Heijmans en NSI 1,5 tot rond de 2 procent hoger eindigden.

Pharming en Vivoryon leverden 4 tot 5 procent in en Avantium daalde 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood, waarbij de Nasdaq een procent daalde.