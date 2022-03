Video: recessie op komst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europa stevent af op een recessie. Dit zei de vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. Van Eerden is van mening dat de Russische invasie van Oekraïne inmiddels wel door de beurs is ingeprijsd. Wel denkt hij dat de beurs nog altijd iets lager zal gaan. Niet de oorlog is daar de oorzaak van, maar de inflatie, als gevolg van de enorme hoge olieprijs, in combinatie met de sancties voor Rusland, "die ook ons gaan raken", zei Van Eerden. De vermogensbeheerder merkt op dat een recessie over het algemeen wordt ingeleid door een stijging van de olieprijs met meer dan 50 procent. "Je kan op je vingers natellen dat die gaat komen", aldus Van Eerden. Klik hier voor: recessie op komst Bron: ABM Financial News

