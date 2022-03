ArcelorMittal sluit staalfabriek in Oekraine Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft besloten zijn staalproductie in het Oekraïense Kryvyi Rih stop te zetten. Dit meldde de staalreus donderdagmiddag. Kryvyi Rih is één van Europa's grootste staalfabrieken en heeft ongeveer 29.000 werknemers en onderaannemers in het land. De staalproducent had eerder de productie teruggebracht tot een technisch minimum, dat wil zeggen ongeveer een derde van de gebruikelijke productie, maar besloot de productie volledig stop te zetten, "om de veiligheid en beveiliging van onze mensen en middelen te waarborgen." Het proces om de hoogovens van de fabriek veilig stil te zetten, zal tot tien dagen moeten in beslag nemen, zei ArcelorMittal. Het bedrijf voegde eraan toe dat het van plan is de productie opnieuw op te starten wanneer de omstandigheden het toelaten. Bron: ABM Financial News

