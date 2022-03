Wall Street wacht volatiele handel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken donderdag een volatiele handelsdag tegemoet te gaan. De futures op de S&P 500 schommelen richting de openingsbel tussen kleine winsten en verliezen.

Beleggers blijven gericht op de oorlog in Oekraïne en de impact ervan op met name de grondstoffenprijzen. Een vat WTI-olie kost donderdag bijna 115 dollar, Brent zelfs 117 dollar.

Woensdag besloot OPEC+, inclusief bondgenoot Rusland, om de bestaande productie-afspraken te handhaven. Dat betekent dat de dagproductie in april ook met 400.000 vaten omhoog gaat.

"Het kartel lijkt geen interesse te hebben om de olieprijs omlaag te krijgen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De olieprijzen noteren rond het hoogste niveau sinds 2008 en Aslam verwacht dat het huidige momentum standhoudt.

Een hernieuwd atoomakkoord met Iran, en daardoor meer Iraanse olie in de markt, zou tegenwicht kunnen bieden volgens de marktanalist, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Bovendien hangt de dreiging van sancties op Russische olie boven de markt. Aslam gelooft niet dat de markt die al heeft ingeprijsd.

"Als er sancties opgelegd worden op Russische olie, is een stijging van de olieprijs naar 150 dollar per vat een bescheiden scenario", denkt de marktkenner. In dat geval zou een gecoördineerde vrijgave van strategische oliereserves weinig helpen, volgens Aslam.

In het verlengde van de hoge olieprijzen zou de inflatie ook verder op kunnen lopen, wat volgens Aslam de koopkracht van consumenten onder druk zet, wat weer een negatieve impact heeft op de mondiale groei. Het zou het ook lastiger maken voor centrale banken om in te grijpen om de inflatie te bedwingen, aldus Aslam.

In dat kader hebben beleggers deze week ook aandacht voor de verklaringen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaans Congres.

"Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", zei Powell woensdag in het Huis van Afgevaardigden. Hij lijkt daarbij de voorkeur te geven aan een verhoging met 0,25 procentpunt.

Powell verschijnt vandaag voor het bankencomité van de Senaat, waar zijn boodschap vermoedelijk niet veel anders zal zijn dan een dag eerder.

De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten zijn afgelopen week uitgekomen op 215.000 en daarmee 18.000 minder dan een week eerder. Er was door analisten gerekend op 225.000 nieuwe aanvragen.

Verder stegen de arbeidskosten in de VS in het vierde kwartaal met 0,9 procent, waar eerder een toename met 0,3 procent was gemeld.

Op macro-economisch vlak staan later vanmiddag nog inkoopdata van Markit en ISM, over de Amerikaanse dienstensector in februari en de fabrieksorders in januari op de agenda.

De euro/dollar noteert donderdagmiddag op 1,1079.

Bedrijfsnieuws

Retailer Best Buy heeft in het vierde kwartaal van 2021 minder omzet en winst geboekt, door beperkte voorraden, personeelsgebrek en lagere online-verkopen en verwacht dat ook in het komende boekjaar de omzet zal dalen. Het aandeel lijkt toch 4,5 procent hoger te openen, omdat de winst boven verwachting was en het dividend met ruim een kwart werd verhoogd.

Snowflake lijkt vanmiddag 19,5 procent te dalen bij opening, na een slecht ontvangen kwartaalupdate. Vooral de waarschuwing van het cloudcomputingbedrijf dat de groei dit jaar zal afnemen, stelde beleggers vermoedelijk teleur.

Aandelen van supermarktketen Kroger stijgen voorbeurs ruim 5 procent na beter dan verwachte resultaten en een sterke outlook.

Broadcom opent donderdag nabeurs de boeken.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger geëindigd. De S&P 500 sloot 1,9 procent in het groen op 4.386,54 punten, de Dow Jones index won 1,8 procent en eindigde op 33.891,35 punten en de Nasdaq steeg 1,6 procent tot 13.752,02 punten.