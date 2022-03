ECB bezorgd over hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beleidsmakers van de Europese Centrale bank toonden zich bij het laatste rentebesluit bezorgd over de verrassend hoge inflatie. Dit bleek donderdag uit de notulen van die vergadering. Het bestuur erkende dat vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden getroffen door de sterk oplopende prijzen, maar wees er ook op dat het monetaire beleid "toekomstgericht moet zijn en niet automatisch moet reageren op publicaties van data over voorbije periodes, zoals recente inflatiecijfers." De ECB stelde dat de opwaartse beweging van de inflatie nog altijd vooral het gevolg is van de hoge energieprijzen en concludeerde op dat moment, dat er geen eerste tekenen waren van een aanhoudend hoge inflatie omdat daarvoor "een hogere loongroei en verdere opwaartse bewegingen in de inflatieverwachtingen nodig zouden zijn." Wel concludeerden de beleidsmakers dat er opwaartse risico's waren voor de inflatie, zeker op de korte termijn. "Als prijsdruk zou doorwerken in hoger dan verwachte loonstijgingen of als de economie sneller op volle capaciteit zou terugkeren, zou de inflatie hoger kunnen uitvallen", aldus de notulen. Toch koos de ECB ervoor om de nieuwe ramingen af te wachten, die worden gepresenteerd bij het rentebesluit voor maart, "om geen overhaaste conclusies te trekken op basis van een gedeeltelijke analyse." Verder wezen de beleidsmakers op het belang van 'sequencing', oftewel de volgorde van monetaire verkrapping, waarbij eerst de opkopen worden afgebouwd en dan pas de rente verhoogd. De ECB maakt volgende week donderdag zijn rentebesluit bekend. Veel aandacht zal er dan zijn voor de ontwikkeling van de inflatie. Die kwam in februari uit op 5,8 procent. De kerninflatie noteerde op 2,7 procent en daarmee ruim boven de doelstelling van de centrale bank. Hoewel de hoge inflatie suggereert dat de ECB zijn monetaire beleid moet verkrappen, zorgt de situatie in Oekraïne mogelijk voor de nodige terughoudendheid, aldus marktkenners. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.