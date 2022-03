Best Buy ziet omzet dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft in het vierde kwartaal van 2021 minder omzet en winst geboekt, door beperkte voorraden, personeelsgebrek en lagere online-verkopen en verwacht dat ook in het komende boekjaar de omzet zal dalen. Dat maakte de Amerikaanse elektronicaretailer donderdag bekend. "De omzet in het vierde kwartaal werd geraakt door meer beperkte voorraad dan verwacht, waaronder een aantal zeer gezochte artikelen tijdens de feestdagen, en door de tijdelijke vermindering van de winkeluren in januari door personeelsgebrek als gevolg van omikron", zei CEO Corie Barry in een toelichting. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 2,3 procent van 16,9 naar 16,3 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 3,10 naar 2,62 dollar. Best Buy besloot het kwartaaldividend te verhogen met 26 procent naar 0,88 dollar per aandeel. De online-verkopen daalden met meer dan 11 procent, na de groei met ruim 89 procent in het voorgaande jaar. De online-verkopen zijn goed voor bijna 40 procent van de inkomsten op de Amerikaanse thuismarkt. Outlook Best Buy verwacht in het nieuwe boekjaar een daling van de vergelijkbare omzet met 1 tot 4 procent, en een totale omzet van 49,3 miljard tot 50,8 miljard dollar, dus lager dan de 51,8 miljard van het afgelopen jaar. In 2025 zou de omzet weer beduidend hoger moeten zijn dan afgelopen jaar, met 53,5 miljard tot 56,5 miljard dollar. De operationele marge zou van 5,1 procent afgelopen jaar wel moeten verbeteren in het nieuwe boekjaar, tot 5,4 procent. In 2025 zou deze moeten oplopen naar 6,3 tot 6,8 procent. Het aandeel Best Buy lijkt donderdag 6 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

