Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na in de plus te zijn geopend. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,9 procent op 442,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 13.865,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 6.474,22 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,6 procent naar 7.384,12 punten. "Terwijl de Oekraïnecrisis voortsleept en er weinig zicht is op verbetering, merken we dat beleggers zijn bekomen van de ergste schrik", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren lieten in de tweede metingen minder groei zien dan in de eerste ramingen. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de inkoopmanagersindices voor de dienstensector van Markit en ISM. Vanmiddag komt verder de Europese Centrale Bank met de notulen van de meest recente beleidsvergadering naar buiten en staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, die worden ingeschat worden op 225.000 tegen 232.000 een week eerder. Ook volgen nog de Amerikaanse fabrieksorders. Olie werd donderdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 2,4 procent in het groen op 113,11 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 114,91 dollar werd betaald, een stijging van 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1086. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1093 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1121 op de borden.



Bedrijfsnieuws Merck KGaA boekte in 2021 meer omzet en een hoger resultaat. Dat gaf ruimte voor een dividendverhoging. De koers van het aandeel noteerde 2,7 procent hoger. De London Stock Exchange overtrof de eigen groeidoelstelling in 2021 en verwacht meer kostensynergieën te behalen uit de overname van Refinitiv. De koers van het aandeel LSE noteerde 5,7 procent hoger. Lufthansa verwacht dit jaar meer passagiers te vervoeren, nadat het verlies in het vierde kwartaal terugliep. De koers van het aandeel Lufthansa noteerde 7,6 procent lager. Op de beurzen van Parijs en Frankfurt waren de plussen onderhand op één of twee handen te tellen met ook vandaag in Parijs onder aanvoering van het aandeel ArcelorMittal, waar weer meer dan 5 procent bijkwam. Stevig verlies was er ook vandaag voor de koers van het aandeel Danone, dat 4 procent inleverde. In Frankfurt noteerden slechts vijf aandelenkoersen winst, waaronder dus die van Merck KGaA. Van de veertig hoofdaandelen liepen er 24 meer dan 1 procent in koers terug. Het aandeel RWE leidde hier met een koersverlies van 5,4 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,9 procent tot 4.386,54 punten, de Dow Jones index won 1,8 procent op 33.891,35 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.752,02 punten. Bron: ABM Financial News

