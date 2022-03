Valuta: euro lager na inkoopmanagerscijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag lager, mede doordat de inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren in de tweede metingen minder groei lieten zien dan in de eerste ramingen.

"Op het moment dat het nieuws uit Oekraïne uitblijft, zie je de valutamarkt toch ook reageren op macro-economische data", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt dat de cijfers die deze week nog komen een effect kunnen sorteren", aldus Van der Meer.

Volgens de handelaar is de dollar vooral een munt voor beleggers die zekerheden zoeken. "Een staakt-het-vuren in Oekraïne zal de munt direct terrreinverlies opleveren", voorziet Van der Meer.

Verder was de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag aanwezig voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden waar hij zei, dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. In plaats van een verhoging met 0,50 procentpunt lijkt dit echter een verhoging van 0,25 procentpunt te worden. Powell wordt vandaag door de Senaat ondervraagd over het monetaire beleid.

Volgens het Beige Book van de Federal Reserve is de Amerikaanse economie sinds medio januari in een bescheiden tot matig tempo gegroeid, terwijl de werkgelegenheid eveneens in een bescheiden tot matig tempo toenam en de consumentenprijzen juist in een stevig tempo stegen.

Vanmiddag komt de Europese Centrale Bank met de notulen van de meest recente beleidsvergadering naar buiten. Verder staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, die worden ingeschat worden op 225.000 tegen 232.000 een week eerder.

Ook in de Verenigde Staten staan de inkoopmanagersindices voor de dienstensector over februari centraal, in dit geval van Markit en ISM. Verder volgen ook nog de fabrieksorders over januari.

De voorzitter van de Fed van New York John Williams houdt vandaag een toespraak.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,1083 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8280 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3389 dollar. Met de renteverhoging van de centrale bank van Canada met 25 basispunten naar 0,5 procent zorgde voor een koers van 1,3975 Canadese dollar voor een euro, een daling met 0,5 procent.