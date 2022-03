Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway stevig

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 85,00 naar 58,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies.

Analisten van de Britse bank zien nog steeds veel waarde in de maaltijdbezorger. De marktkapitalisatie van Just Eat Takeaway.com bedraagt nu echter nog maar 7 miljard euro, waarvan minimaal 2 miljard euro voor het belang in iFood. De marktvorsers noemden de maaltijdbezorger dan ook goedkoop, waarbij alleen de EBITDA uit Duitsland en Nederland is ingeprijsd. "Dit impliceert dan beleggers geen waarde toekennen aan al het andere", wijzend op onder meer de Britse, Amerikaanse, Canadese en Spaanse activiteiten.

Barclays verwacht nog altijd een positieve ommekeer in het winstmomentum van de maaltijdbezorger. Ook wijst de bank op het feit dat het bestuur nog steeds openstaat voor een herbeoordeling van de strategische opties in de VS. "Nieuws hierover zal positief worden ontvangen."

Verder blijft Just Eat Takeaway.com open staan voor de verkoop van het belang in iFood. "We zien goede redenen waarom Prosus dit belang nu zou willen kopen.”

Tot slot verandert het financieringsklimaat, wat het concurrentieveld kan veranderen, zo verwachten de analisten.