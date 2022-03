Beursupdate: AEX houdt winsten niet vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de openingswinsten donderdag niet vast kunnen houden. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 719,49 punten. "Terwijl de Oekraïnecrisis voortsleept en er weinig zicht is op verbetering, merken we dat beleggers zijn bekomen van de ergste schrik", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Toch zag Wiersma de aandelenmarkten sinds de uitbraak van de oorlog aantrekken. Volgens hem heeft dit te maken met de kans dat centrale banken de geldkraan nu snel dicht zullen draaien sterk is afgenomen. "Zij willen de impact van de oorlog eerst goed inschatten. En juist de angst voor het snel dichtdraaien van de geldkraan leidde in de eerste twee maanden van dit jaar tot tegenwind op de beurzen." Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei woensdagmiddag voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in maart de rente willen verhogen met een kwart procentpunt. Dit nam op Wall Street de zorgen weg dat de Fed de rentes met een half procentpunt zou verhogen. Wiersma merkte op dat de reële rentes in de afgelopen dagen zijn gedaald. "In Europa zelfs naar nieuwe dieptepunten." De beurzen lieten in de afgelopen dagen veel volatiliteit zien, waarbij beleggers de ontwikkelingen in Oekraïne nauwlettend volgen, evenals nieuws over de economie en inflatie. Westerse landen hebben flinke sancties opgelegd aan Moskou, terwijl grote bedrijven de banden met Rusland verbreken. De energieprijzen zijn door de oorlog fors opgelopen en deze stijging draagt bij aan de onzekerheid met betrekking tot het rentepad dat de Fed wil bewandelen. De olieprijzen trokken vanochtend met 2,3 procent verder aan tot 113,19 dollar. "Als de olieprijzen richting 120 dollar per vat gaan, dan zullen er veel zorgen gaan ontstaan over de economische impact van de westerse sancties", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. Het muntpaar euro/dollar koerste licht lager op 1,1079. De dollar wordt sinds de escalatie in Oekraïne gezien als veilige haven. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen ArcelorMittal en ING 2,3 tot 4,1 procent. Shell steeg opnieuw 0,9 procent. De energiereus profiteert van de hoge olieprijzen. Philips daalde 3,1 procent, na een koersdoelverlaging door JPMorgan. Het wordt volgens de zakenbank niet makkelijk voor Philips om het beschadigde beleggersvertrouwen terug te winnen. Just Eat Takeaway.com verloor 2,6 procent, nadat het aandeel in de afgelopen dagen juist opliep. Barclays verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger vanochtend stevig, maar handhaafde het aandeel wel op de kooplijst. In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 2,4 procent, terwijl Inpost, OCI en PostNL circa 2,5 procent stegen. PostNL kreeg van ING een koersdoelverhoging. Air France-KLM verloor 2,4 procent. In de AScX won Vastned 2,7 procent. Avantium verloor 3,4 procent. Het lokaal genoteerde centenfonds VEON steeg met 17 procent. Bron: ABM Financial News

