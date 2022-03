Aandeel Snowflake duikelt op verwachte groeivertraging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Snowflake heeft in het vierde kwartaal de omzet verdubbeld, maar het aandeel ging woensdag nabeurs onderuit omdat het softwarebedrijf verwacht in het lopende boekjaar niet hetzelfde groeitempo te kunnen volhouden. Het aandeel daalde nabeurs 22 procent. Snowflake werd in 2020 groots verwelkomd op de beurs, met investeringen door onder andere Berkshire Hathaway en Salesforce.com, waardoor Snowflake één van de duurste aandelen op de markt werd. De omzet verdubbelde in het vierde kwartaal naar 384 miljoen dollar, meldde het cloud computing bedrijf woensdag nabeurs. Het nettoverlies bedroeg 132 miljoen dollar, tegen 190 miljoen dollar een jaar eerder. In het hele boekjaar groeide de omzet van 592 miljoen tot 1,2 miljard dollar, en ook de productomzet verdubbelde tot 1,14 miljard dollar. Outlook Dit groeitempo blijft in het nieuwe jaar niet overeind. Snowflake rekent voor het nieuwe boekjaar op een productomzet van 383 tot 388 miljoen dollar in het eerste kwartaal, wat een stijging op jaarbasis zou betekenen van ongeveer 80 procent. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzetgroei van 65 tot 67 procent, naar 1,88 tot 1,90 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

