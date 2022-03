ING verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 5,15 naar 5,40 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Zwartsenburg verhoogde het koersdoel na de sterkere outlook van het postbedrijf voor de vrije kasstroom, de lagere schulden en een omvangrijker inkoopprogramma van eigen aandelen. De definitieve jaarcijfers eerder deze week waren op al deze punten iets beter dan verwacht, net als de verwachtingen voor de briefpost- en pakketvolumes. De huidige lagere koers van het aandeel zorgt ervoor dat het inkoopprogramma een positieve impact zal hebben op de winst per aandeel en het dividend, aldus Zwartsenburg. De analist stelt wel dat de vooruitzichten voor de pakketvolumes wat onduidelijk zijn, maar dat hij daar in zijn ramingen al rekening mee heeft gehouden. ING mikt voor de periode 2021 tot en met 2024 op een jaarlijkse samengestelde volumegroei van 6,3 procent, waar PostNL zelf mikt op 11 tot 13 procent. ING meent dat PostNL met een sterkere vrije kasstroom en een lagere schuld meer ruimte heeft om aandeelhouders te belonen. Het aandeel PostNL koerste donderdagochtend 2,3 procent hoger op 3,65 euro. Bron: ABM Financial News

