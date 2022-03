LSE haalt meer synergiën uit Refinitiv Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De London Stock Exchange heeft zijn eigen doelstelling voor de omzetgroei overtroffen in 2021 en verwacht meer kostensynergieën te behalen uit de overname van Refinitiv. Dat maakte het beursbedrijf donderdagochtend bekend. De omzet groeide met 6,1 procent naar 6,8 miljard pond, gecorrigeerd voor valuta-effecten, met een groei van 5,3 procent voor de divisie Data & Analytics. De doelstelling van het bedrijf is om tussen 2020 en 2023 met gemiddeld 5 tot 7 procent per jaar te groeien. Na de overname van Refinitiv zijn er in 2021 voor 151 miljoen pond aan kostensynergiën behaald, wat aanzienlijk boven de doelstelling van 125 miljoen pond is. LSE verhoogt de verwachte kostensynergiën met 50 miljoen pond tot minimaal 400 miljoen pond per jaar in vijf jaar tijd. Het aangepaste EBITDA-resultaat steeg in 2021 met 8,3 procent tot 3,28 miljard pond. De winst per aandeel bedroeg 2,87 pond en het dividend gaat met 27 procent omhoog naar 0,95 pond per aandeel. De schuldpositie daalde naar 1,9 keer de aangepaste EBITDA, en kwam daarmee een jaar eerder dan gepland binnen de doelstelling van 1 tot 2 keer uit. Eind 2020 was de schuldratio nog 3,3. Bron: ABM Financial News

