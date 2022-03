Neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting min of meer vlak van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Woensdag won de AEX nog 1,1 procent op 721,00 punten en het Damrak volgde daarmee het voetspoor van Wall Street, na een verlies van ruim 2 procent een dag eerder.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdagavond zelfs tot 2 procent hoger, terwijl de olieprijzen stegen en Rusland Oekraïense steden bleef bombarderen.

Fed-voorzitter Jerome Powell sprak daarnaast voor de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden. Powell zei daar dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne.

"Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", aldus Powell.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de in februari sterker dan verwacht is gestegen. Het aantal banen steeg in februari met 475.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 400.000 banen. Daarbij was er ook een enorme bijstelling voor januari, waardoor er in die maand geen sprake was van een banenkrimp, maar juist een heel sterke groei.

De onzekerheid over het rentebeleid en de geopolitieke spanningen weerspiegelen zich in het extreem fluctuerende rendement op Amerikaanse staatsobligaties. Vanaf begin juli verdubbelde het rendement bijna naar een top van 2,07 procent in februari. In de drie handelsdagen tot en met dinsdag daalde het rendement juist van boven de 2 procent naar 1,68 procent, om vervolgens donderdag weer met 17 basispunten te herstellen naar 1,85 procent.

“De situatie in Oekraïne is heel onzeker en we weten niet waar de aandelenmarkten zullen bodemen, maar we blijven geloven dat de Amerikaanse economie dit jaar een bovengemiddelde groei zal doormaken”, zei marktstrateeg Scott Wren van het Wells Fargo Investment Institute.

Olie en Azië

De prijs voor een vat ruwe olie steeg woensdag voor de derde opeenvolgende dag en sloot op zijn hoogste niveau in meer dan een decennium.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange bijna 7,0 procent hoger. De olieprijzen kregen onder meer een impuls omdat veel Europese energiebedrijven Russische ruwe olie mijden, vanwege de Russische inval in Oekraïne, hoewel er de facto geen sancties zijn geïmplementeerd op de Russische export van olie en gas.

Vanochtend in de Aziatische handel wint de future op een vat Brent nog eens 3,5 procent, waardoor een tot voor kort ondenkbare prijs van 117,00 dollar op de borden staat.

In Azië koersen de hoofdindices vanochtend eensgezind hoger, maar echte overtuiging blijft uit. Met uitzondering van de beurs in Seoel, met een stijging van anderhalf procent, blijven de winsten beperkt tot ongeveer een half procent. De Chinese beurs maakt min of meer een pas op de plaats.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

IMCD nam het Britse Evenlode Foods over. Evenlode werd in 2005 opgericht en boekte in 2021 een omzet van circa 8,5 miljoen euro. Financiële details werden niet gemeld.

ING loste voor 1 miljard dollar een eeuwigdurende converteerbare obligatie af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,9 procent tot 4.386,54 punten, de Dow Jones index won 1,8 procent op 33.891,35 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.752,02 punten.