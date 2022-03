Lufthansa verwacht sterk herstel in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Lufthansa verwacht dit jaar meer passagiers te vervoeren, nadat het verlies in het vierde kwartaal terugliep. Dat maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij donderdag voorbeurs bekend. "We zijn erg zeker dat het luchtverkeer een sterke beweging omhoog zal doormaken", zei CEO Carsten Spohr donderdag in een toelichting. 2021 noemde de topman "een uitdagend jaar". De Duitse luchtvaartgroep verwacht dat de gemiddelde capaciteit in 2022 meer dan 70 procent zal zijn van het niveau van 2019 en dat de boekingen voor de komende Paas- en zomervakanties bijna op het niveau van voor de coronapandemie liggen. Lufthansa waarschuwde echter voor nieuwe onzekerheden, met name door de crisis in Oekraïne, waardoor er geen heel concrete doelen voor dit jaar kunnen worden gegeven. De aangepaste EBIT en de aangepaste vrije kasstroom zullen dit jaar weer beter zijn dan in 2021, voorziet de maatschappij evenwel. In het vierde kwartaal van vorig jaar boekte Lufthansa een nettoverlies van 314 miljoen euro, tegen 1,14 miljard euro verlies een jaar eerder. De aangepaste EBIT verbeterde van 1,29 miljard verlies naar 271 miljoen euro negatief. De inkomsten verdubbelden van 2,59 miljard tot 5,83 miljard euro. In heel 2021 steeg de omzet met 24 procent naar 16,8 miljard euro. Nog altijd leed Lufthansa een verlies van 2,2 miljard euro, maar in 2020 was dit zelfs 6,7 miljard euro. Lufthansa blijft kijken naar de verkoop van onderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren, stelde de maatschappij. Bron: ABM Financial News

