Meer omzet en hoger resultaat Merck

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft over 2021 meer omzet en een hoger resultaat geboekt, terwijl het dividend over het boekjaar werd verhoogd. Dit liet de Duitse farmareus donderdagochtend weten. De netto-omzet over de verslagperiode kwam uit op 19,7 miljard euro tegen 17,5 miljard euro over 2020 met een operationeel resultaat dat steeg van 3,0 miljard naar 4,2 miljard euro. De nettowinst steeg op jaarbasis bijna 54 procent tot 3,1 miljard euro. Dividend Het bedrijf wil over 2021 een dividend uitkeren van 1,85 euro per aandeel Merck, een verhoging ten opzichte van het jaar ervoor met 0,45 euro per aandeel. Outlook Voor het lopende jaar wordt door het bedrijf een sterke autonome groei voorzien van de omzet en het EBITDA-resultaat, waar alle divisies een bijdrage aan leveren. De tak Life Science blijft naar verwachting de belangrijkste groeimotor. Bron: ABM Financial News

