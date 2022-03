ING lost converteerbare obligatie af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft voor 1 miljard dollar aan eeuwigdurende converteerbare obligatie afgelost. Dit maakte de bank donderdag voorbeurs bekend. Het betreft een obligatie met een coupon van 6,875 procent, die geldt als Tier 1 kapitaal, en wordt op 16 april aanstaande afgelost, de eerste dag dat dit mag. ING wil zo haar kapitaalstructuur optimaliseren. Bron: ABM Financial News

