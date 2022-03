IMCD neemt Evenlode Foods over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft Evenlode Foods overgenomen, een distributeur van speciale ingrediënten voor voeding en drank in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit maakte de Nederlandse distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten donderdagochtend bekend. Evenlode werd in 2005 opgericht en boekte in 2021 een omzet van circa 8,5 miljoen euro. IMCD krijgt er door de overname vijf werknemers in het Verenigd Koninkrijk bij. Financiële details van de transactie werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

