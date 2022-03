Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,9 procent tot 4.386,54 punten, de Dow Jones index won 1,8 procent op 33.891,35 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.752,02 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag hoger, terwijl de olieprijzen stegen en Rusland Oekraïense steden bombardeerde en Fed-voorzitter Jerome Powel sprak voor de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden.

De afgelopen week is de aandelenmarkt volatiel, waarbij beleggers reageren op de continue nieuwsstroom rond de Russische invasie van Oekraïne, een reeks sancties die door het Westen zijn gelanceerd tegen Moskou en een groot aantal grote bedrijven die de banden met Rusland verbreken. Door de hogere energieprijzen, heeft het conflict de onzekerheid vergroot over een waarschijnlijke stijging van de rente dit jaar.

Powell zei voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne.

"Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", zei Powell.

Hoewel Powell bevestigde in maart de rente te verhogen is het volgens economen van ING vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende onzekerheid niet verwonderlijk dat de Amerikaanse centrale bank geen vooraf bepaald of vastgelegd pad voor beleidsverkrapping heeft en dat het zal reageren op de ontwikkelingen zoals ze komen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,7 procent. De marktindex daalde van 466,4 naar 463,1.

De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in februari sterker dan verwacht gestegen. Het aantal banen steeg in februari met 475.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 400.000 banen.

Volgens het Beige Book van de Federal Reserve is de Amerikaanse economie sinds medio januari in een bescheiden tot matig tempo gegroeid, terwijl de werkgelegenheid in een bescheiden tot matig tempo toenam en de consumentenprijzen in een stevig tempo stegen.

De euro/dollar noteerde op 1,1121. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1089 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1126 op de borden.



De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag bijna 7,0 procent, ofwel 7,19 dollar, hoger op 110,60 dollar op de New York Mercantile Exchange, het hoogste niveau in meer dan een decennium. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden besloten woensdag ook in april de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector over februari en de fabrieksorders van januari. Daarnaast verschijnt Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Amerikaanse senaat om het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank toe te lichten.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil steeg ruim 2,0 procent, nadat de energiereus liet weten dat de activiteiten van een miljardenproject voor olie en aardgas in Rusland, op het eiland Sakhalin, zijn stilgelegd.

Hewlett Packard Enterprise noteerde bijna 10,0 procent hoger, nadat het bedrijf dinsdagavond nabeurs de winstverwachting voor dit jaar verhoogde.

Het aandeel Nordstrom won bijna 40,0 procent. De warenhuisketen meldde sterke kwartaalcijfers en een nog betere outlook. Het aandeel steeg 28 procent, na een verlies van 6 procent in de reguliere handel op dinsdag.

Apple, Ford en Dell trekken zich ook terug uit Rusland. Andere grote bedrijven, zoals Volkswagen, waarschuwden voor meer verstoringen van de aanvoerketen door de invasie in Oekraïne.