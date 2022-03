Olieprijs fors hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag voor de derde opeenvolgende dag hoger gesloten en sloot op zijn hoogste niveau in meer dan een decennium, te midden van de Russische invasie van Oekraïne, die de wereldwijde toevoer van ruwe olie dreigt te verstoren.

Uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 25 februari zijn gedaald met 2,6 miljoen vaten tot 413,4 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 0,5 miljoen vaten tot 246,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 0,6 miljoen vaten tot 119,1 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 87,7 procent. Dat was een week eerder nog 87,4 procent.

OPEC en zijn partnerlanden zullen ook in april de productie met 400.000 vaten per dag verhogen, zo meldde het kartel woensdag in een persbericht. Met dit besluit ging ook Rusland akkoord. Al enkele maanden verhoogt OPEC+ maandelijks de productie met 400.000 vaten per dag.

Deze uitkomst was volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO zoals verwacht. Hij voegde toe dat er niet separaat is gesproken over de Russische olieproductie.

Volgens andere marktvolgers kwam de aankondiging wel als een verrassing, aangezien de Amerikaanse president Joe Biden zei een paar weken geleden met de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud de afspraak gemaakt te hebben om de stabiliteit van de wereldwijde energievoorziening te waarborgen.

De olieprijs krijgt tevens een boost omdat veel Europese energiebedrijf Russische ruwe olie vermijden, vanwege de Russische inval in Oekraïne, hoewel er de facto geen sancties zijn geïmplementeerd op de Russische export van olie en gas.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag bijna 7,0 procent, ofwel 7,19 dollar, hoger op 110,60 dollar op de New York Mercantile Exchange.