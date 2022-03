Bescheiden tot matige groei Amerikaanse economie - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economische activiteit is sinds medio januari in een bescheiden tot matig tempo gegroeid. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Veel districten meldden dat de toename van het aantal coronavirusgevallen de economische activiteit tijdelijk verstoorde, vanwege het hoge ziekteverzuim. Zwaar winterweer werd ook genoemd als een storende factor.

Als gevolg hiervan waren de consumentenbestedingen over het algemeen zwakker, meldde het rapport: Het rapport sprak van gemengde autoverkopen. De productieactiviteit bleef daarentegen in een bescheiden tempo groeien. Alle districten merkten volgens het Beige Book op dat problemen in de toeleveringsketen, met name in de bouwsector, op de groei drukten.

Daarnaast sprak het rapport van een verzwakking van de financiële marktomstandigheden, hoewel de vraag naar leningen over het algemeen onveranderd bleef.

De vraag naar residentieel vastgoed was over het algemeen sterk. Rapporten over de landbouw lieten volgens de Fed een enigszins gemengd beeld zien.

Het Beige Book noemt de algemene economische vooruitzichten voor de komende zes maanden stabiel en over het algemeen optimistisch, hoewel wel sprake is van meer onzekerheid.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid nam in een bescheiden tot matig tempo toe, waarbij de sterke vraag naar arbeid werd gehinderd door arbeidsschaarste, hoewel sommige districten tekenen van verbetering in het aanbod constateerden.

Bovendien bleek uit het rapport dat veel bedrijven moeite hadden om hun personeelsbestand op peil te houden vanwege het hoge verloop. Districten vrezen voor een aanhoudende krappe arbeidsmarkt en sterke loongroei, hoewel een paar districten tekenen van een afnemende loongroei meldden.

Prijzen

De prijzen die aan klanten in rekening werden gebracht, stegen in het hele land de afgelopen verslagperiode in een stevig tempo, zo meldde het rapport. Enkele districten spraken van een versnelling van de prijsstijging, met name vanwege de stijgende inputkosten. Stijgende arbeidskosten, verhoogde transportkosten en aanhoudende materiaaltekorten droegen volens het rapport tevens bij aan de prijsstijgingen.

Bedrijven meldden echter de stijging van de inputkosten vaker door te berekenen aan consumenten, waarbij de vraag in de meeste gevallen sterk bleef ondanks de stijging van de prijs. Bedrijven meldden ook de komende maanden extra prijsstijgingen verwachten.