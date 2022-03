Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na enkele dagen van stevige dalingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 446,33 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 14.000,11 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,6 procent op 6.498,02 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,4 procent hoger op 7.429,56 punten.

De aandelenmarkten zagen zich woensdag gesteund door een stijging van de olie- en mijnbouwaandelen, nu de grondstofprijzen hoog oplopen door de oorlog in Oekraïne.

Volgens analisten van ING neemt de druk op Europese leiders toe om nu door te bijten en de Russische olie- en gas-importen te gaan inperken, ondanks de kosten die dit met zich meebrengt, eraan toevoegend dat die kosten in Europa veel hoger zullen zijn dan in de VS.

De stijgende energieprijzen geven centrale banken wereldwijd hoofdpijn, nu de inflatie al op het hoogste niveau in decennia staat. Woensdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in februari met 5,8 procent zijn gestegen, tegen 5,1 procent in januari. Daarmee was de stijging duidelijk sterker dan economen hadden voorzien.



Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne.

Het aantal werklozen in Duitsland is in februari verder gedaald. In februari liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 33.000 terug, na een afname in januari met 48.000 op maandbasis. En ook uit Amerika kwam goed nieuws over de banenmarkt, in de vorm van een rapport van loonstrookjesverwerker ADP. Dat wees op een meevallende groei in februari en een flinke positieve bijstelling voor het cijfer in januari.

De euro/dollar noteerde op 1.1128. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1135 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1126 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,2 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Verder besloot oliekartel OPEC in samenspraak met diens partnerlanden om ook in april de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen.

Bedrijfsnieuws

In Parijs ging Totalenergies aan kop met een koerswinst van circa 8,0 procent, Airbus won bijna 6,0 procent en Safran steeg circa 5,0 procent. Veolia bungelde onderaan met een verlies van circa 5,0 procent.

Ook in Amsterdam en Londen deden de olie-aandelen het goed. Shell en BP stegen circa 5,0 procent.

In Frankfurt noteerde MTU Aero Engines ruim 5 procent hoger, Deutsche Telekom won 3,5 procent en BASF steeg 2,5 procent. E.ON was met een verlies van bijna 8 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,8 procent hoger op 4.384,94 punten. De Dow Jones index steeg 1,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het groen.