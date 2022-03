Shell en ING aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hersteld van de koersdruk op dinsdag, en sloot hoger op een hoopvoller sentiment rond de impact van de oorlog in Oekraïne.

De AEX eindigde 1,1 procent hoger op 721,00 punten.

Een dag eerder leverde de AEX nog ruim twee procent in op zorgen over de situatie in Oekraïne.

"Het nieuws blijft dramatisch", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger tegen ABM Financial News. Toch is de stemming wat hoopvoller, na geluiden dat China zou willen bemiddelen in het conflict.

Voorlopig wordt er nog hevig gevochten en raketten afgevuurd op Oekraïense steden. "Poetin lijkt zich te hebben misrekend in de onverzettelijkheid van de Oekraïeners, ook Russisch sprekenden, die zich blijven verzetten tegen een vreemde machthebber", zei Zwanenburg. "Ze zullen het zelf moeten opknappen, want het westen wil de zaak niet escaleren door troepen te sturen."

"Het westen reageert eensgezind in zijn veroordeling en ook bedrijven doen mee, dus de isolatie van Rusland lijkt effectief te worden", zei Zwanenburg. Dit zal ook schade voor de economie met zich meebrengen, om te beginnen met een hele hoge olieprijs, die zonder meer als negatief kan worden opgevat, aldus de beurskenner.

Zwanenburg wees erop dat de aandelenkoersen op Wall Street redelijk overeind blijven, terwijl de Europese bedrijven duidelijk kwetsbaarder zijn voor het nieuws.

Een belangrijke indicator van het sentiment is de obligatiemarkt. Waar dinsdag nog een enorme vlucht plaatsvond van aandelen naar obligaties, lijkt er woensdag een voorzichtige bodemvorming plaats te vinden, ziet Zwanenburg. Overigens gebeurde het de afgelopen dagen regelmatig dat het sentiment gedurende de dag volledig keerde, en dat kan woensdagavond op de Amerikaanse beurzen heel goed opnieuw het geval zijn, waarschuwt hij.

Feit is dat de economische situatie nog steeds goed is, met een consument die een sterke drang heeft om geld uit te geven na noodgedwongen oppotten tijdens de coronacrisis, concludeerde Zwanenburg.



De hoge olieprijs helpt de inflatie niet, maar de markt denkt wel dat de Federal Reserve voorzichtiger zal worden door alle onzekerheid. Waar eerst nog door velen een renteverhoging van 50 basispunten in maart werd ingeprijsd, rekent men nu weer op een kwart procentpunt of zelfs geen verhoging. Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte dinsdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat er wel degelijk een renteverhoging in maart komt.

Dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk is, bewezen cijfers van loonstrookjesverwerker ADP vanmiddag. In februari kwamen er 475.000 banen bij, 75.000 meer dan economen hadden voorzien. De grote verrassing was dat het aantal banen in januari niet met 301.000 kromp, zoals aanvankelijk gemeld, maar juist met 509.000 banen groeide.

"Met dit rapport hoeft de Federal Reserve zich geen zorgen te maken over de economische groei van de Verenigde Staten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "De aandacht van het beleidsorgaan kan gericht blijven op de bestrijding van de inflatie", aldus Marey.

Vooral grondstofgerelateerde aandelen als ArcelorMittal en Shell stegen in Amsterdam. De olieprijs is de afgelopen dagen fors gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

"De hoge olieprijs zou normaal gesproken de reeds hoge inflatie een extra boost kunnen geven de komende maanden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Met een verhoogde verwachte inflatie staat de euro bijzonder zwak ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die vaak nog wat instroom heeft als veilige haven." Pariteit voor het muntpaar acht Verstraete op dit moment "perfect mogelijk".

Een vat ruwe olie werd woensdag 4 procent duurder, na de sterke stijging van dinsdag. Brent-olie voor mei kost inmiddels 110 dollar per vat. Oliekartel OPEC liet weten het beleid niet te wijzigen naar aanleiding van het oorlogsgeweld en in april de dagproductie met nog eens 400.000 vaten te verhogen.

De euro/dollar stond op 1,1128.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Shell 5 procent, geholpen door de sterk gestegen olieprijzen.

ING steeg 4,5 procent, na de afstraffing van dinsdag, toen financials onderuitging op de sterke daling van de rente op staatsleningen. De bank liet weten geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Wel blijft ING actief voor klanten in Rusland en Oekrai¨ne.

Verder won ArcelorMittal 3 procent en Just Eat Takeaway.com 0,7 procent na jaarcijfers. De resultaten van Just Eat waren volgens Degroof Petercam conform verwachting, nadat de maaltijdbezorger al voorlopige cijfers had gepubliceerd.

AkzoNobel en DSM leverden en 1,3 en 1,7 procent in en Philips was hekkesluiter met een verlies van 1,9 procent.

In de AMX was het volatiele aandeel Air France-KLM een sterke stijger, met 4 procent, en tankopslagspecialist Vopak won 3,3 procent. JDE Peet's daalde daarentegen 2,6 procent.

Avantium steeg onder de kleinere aandelen met 7,5 procent, terwijl B&S Group 2,5 procent inleverde na de goed beloonde kwartaalcijfers eerder deze week.

Luxemerkenproducent LVMH en Avantium gaan onderzoeken of het hernieuwbare PEF-plastic van Avantium geschikt is als duurzame verpakkingsoplossing voor de beautymerken van het Franse bedrijf.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 1,5 procent hoger.