Prosus investeert weer in Mexicaans 99minutos

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft opnieuw geïnvesteerd in het Mexicaanse 99minutos. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Amsterdamse Damrak woensdagavond bekend. Prosus nam deel aan een nieuwe investeringsronde van 82 miljoen dollar. Hoe groot het aandeel van Prosus is, werd niet gemeld. Met deze nieuwe kapitaalinjectie wil 99minutos verder uitbreiden in Latijns-Amerika en investeren in nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en bedrijfsmodellen. Bron: ABM Financial News

