Licht hogere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, na de verliezen van dinsdag. De olieprijzen blijven doorstijgen, nu Rusland Oekraïense steden bestookt met raketten.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor de openingszoemer tot 0,3 procent in het groen.

Aandelen gingen dinsdag nog hard onderuit op onzekerheid rond de oorlogshandelingen in Oekraïne, waar het Russische leger op grote schaal is binnengetrokken en de grote steden Charkov en Kiev onder vuur neemt.

Beleggers moeten reageren op de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen in Oekraïne, een salvo van sancties door Westerse landen tegen Moskou en een reeks bedrijven die de banden met Rusland verbreken.

Doordat de energieprijs sterk is gestegen, heeft het conflict bijgedragen aan de onzekerheid rond de verwachte renteverhoging door de Amerikaanse en Europese centrale banken later dit jaar.

"Deze verhoogde onzekerheid betekent dat alle ogen vandaag op voorzitter Powell van de Federal Reserve gericht zullen zijn. Hij spreekt voor de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden en het zal één van de laatste kansen zijn waarop de Fed uitspraken kan doen, voordat er zaterdag een radiostilte ingaat tot het rentebesluit", zei Jim Reid van Deutsche Bank in een rapport.

Powell zei zojuist dat de Fed de rente in maart zal verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne.

"Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", zei Powell.

Loonstrookjesverwerker ADP meldde vanmiddag een banengroei van bijna een half miljoen in februari, wat beter was dan de 400.000 die economen hadden voorspeld. De verrassing zat in het cijfer voor januari, dat werd bijgesteld naar een plus van 509.000 banen, in plaats van de eerder gemelde daling met 301.000 banen.

"Met dit rapport hoeft de Federal Reserve zich geen zorgen te maken over de economische groei van de Verenigde Staten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De aandacht van het beleidsorgaan kan gericht blijven op de bestrijding van de inflatie", aldus Marey.

Op de agenda staan vandaag nog de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden en het Beige Book van de Fed.

OPEC-plus meldde vanmiddag dat ook in april de productie met 400.000 vaten per dag zal worden verhoogd, net als in voorgaande maanden. Hiermee ging ook Rusland akkoord.



De olieprijs blijft hard stijgen, na de sprong omhoog met meer dan 10 procent op dinsdag. Een april-future West Texas Intermediate steeg vandaag 7,5 procent tot 111,19 dollar en Brent-olie steeg 7,6 procent tot 112,98 dollar.

Ipek Ozkardeskaya van Swissquote denkt dat de olieprijs verder kan stijgen tot 125 of 150 dollar, nu OPEC heeft laten blijken dat de productieplannen door de oorlog in Oekraïne niet zijn gewijzigd.

Als de olieprijs zou stijgen tot 125 dollar per vat, dan zal de mondiale economische groei ongeveer een half procentpunt lager uitvallen, stelde UBS. Dat is niet genoeg om een mondiale recessie te veroorzaken, merkte de bank daarbij op.

De euro/dollar daalde verder en noteerde op 1,1091. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond 1,1128 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil steeg 1,4 procent in de handel voorbeurs, nadat de energiereus liet weten dat de activiteiten van een miljardenproject voor olie en aardgas in Rusland, op het eiland Sakhalin, zijn stilgelegd.

Hewlett Packard Enterprise noteerde 5 procent hoger, nadat het bedrijf dinsdagavond nabeurs de winstverwachting voor dit jaar verhoogde.

Het aandeel Nordstrom noteerde beduidend hoger. De warenhuisketen meldde sterke kwartaalcijfers en een nog betere outlook. Het aandeel steeg 28 procent, na een verlies van 6 procent in de reguliere handel op dinsdag.

Apple, Ford en Dell trekken zich ook terug uit Rusland. Andere grote bedrijven, zoals Volkswagen, waarschuwden voor meer verstoringen van de aanvoerketen door de invasie in Oekraïne.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag in het rood. De S&P 500 sloot 1,55 procent lager op 4.306,26 punten en de Dow Jones-index zakte 1,76 procent tot 33.294,95 punten. Ook de technologie-index Nasdaq verloor 1,59 procent, tot 13.532,46 punten.