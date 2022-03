Update: Fed verhoogt rente in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente in maart verhogen, ondanks de onzekerheden die zijn ontstaan door de invasie in Oekraïne. Dit zei voorzitter Jerom Powell woensdagmiddag voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. "Met een inflatie van ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, menen we dat het gepast is om tijdens onze bijeenkomst later deze maand de bandbreedte van de federal funds rate te verhogen", zei Powell. Dat de arbeidsmarkt sterk is, bewezen cijfers van loonstrookjesverwerker ADP zojuist. In februari kwamen er 475.000 banen bij, 75.000 meer dan economen hadden voorzien. De grote verrassing was echter dat het aantal banen in januari niet met 301.000 kromp, zoals aanvankelijk gemeld, maar juist met 509.000 banen groeide. "Met dit rapport hoeft de Federal Reserve zich geen zorgen te maken over de economische groei van de Verenigde Staten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "De aandacht van het beleidsorgaan kan gericht blijven op de bestrijding van de inflatie", aldus Marey. De Fed merkte woensdag op dat naast het verhogen van de rente ook het terugbrengen van de balans van de centrale bank hoort bij het normaliseren van het monetaire beleid. De Fed zal echter eerst werk maken van de rente en pas daarna de balans verkleinen, "op een voorspelbare manier". Powell benadrukte woensdag dat de Fed "alles zal doen om zijn doelen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te halen". De Amerikaanse tienjaarsrente noteert woensdagmiddag op 1,785 procent. De rentevergadering van de Fed vindt plaats op 15 en 16 maart. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

