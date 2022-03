Beursblik: banenrapport ADP in alle opzichten bemoedigend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in februari is in alle opzichten vertrouwenwekkend. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP.



"Met dit rapport hoeft de Federal Reserve zich geen zorgen te maken over de economische groei van de Verenigde Staten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De aandacht van het beleidsorgaan kan gericht blijven op de bestrijding van de inflatie", aldus Marey. Het aantal banen groeide afgelopen maand met 475.000. Daarbij werd de eerder gemelde krimp in januari bijgesteld naar juist een enorme stijging. De stijging in februari kende een breed draagvlak, met uitzondering van een krimp in het kleinbedrijf. "Ook nu kent de vrijetijds- en horecasector de sterkste banengroei en dat past in het beeld van de afgelopen maanden", aldus Marey. De bijstelling van een krimp van 301.000 naar een groei van 509.000 banen in januari lijkt een aanpassing naar aanleiding van het non-farm payroll-rapport over januari, zo gaf Marey woensdag verder aan. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport, waar voor februari een groei van 440.000 banen wordt verwacht. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1094 dollar, een daling met 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

