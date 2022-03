ING doet geen nieuwe zaken met Russische bedrijven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING doet geen nieuwe zaken meer met Russische bedrijven, na de aanval op Oekraïne door Rusland. Dat maakte de bank woensdagmiddag bekend. "We veroordelen sterk de invasie van Oekraïne, met zijn vernietigende en hartverscheurende impact op mensenlevens en de bedreiging voor de internationale stabiliteit en veiligheid", stelde CEO Steven van Rijswijk. Daarom zal ING geen nieuwe zaken doen met Russische bedrijven. ING blijft zijn internationale klanten in Rusland ondersteunen en blijft ook actief in Oekraïne. De bank zegt zich te zullen houden aan de internationale sancties. Bij wijze van gebaar kunnen particuliere klanten van ING zonder transactiekosten geld overmaken naar dierbaren in Oekraïne. Ook doneert ING 3 miljoen euro aan UNICEF, voor hulp aan kinderen en hun gezinnen in de getroffen gebieden. Bron: ABM Financial News

