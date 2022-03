Meevallende banengroei in Amerikaanse private sector - ADP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in februari sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Het aantal banen steeg in februari met 475.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 400.000 banen. In januari steeg het aantal banen met 509.000. Dat was een enorme bijstelling. Vorige maand meldde ADP juist nog een daling van 301.000 banen. info@abmfn.nl

