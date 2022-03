Update: OPEC+ blijft productie in zelfde tempo verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Oliekartel OPEC en diens partnerlanden zullen ook in april de productie met 400.000 vaten per dag verhogen. Dit bleek woensdag uit een persbericht van het oliekartel. Met dit besluit ging ook Rusland akkoord. Al enkele maanden verhoogt OPEC+ maandelijks de productie met 400.000 vaten per dag. Deze uitkomst is volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO zoals verwacht. Hij voegde toe dat er niet separaat is gesproken over de Russische olieproductie. De volgende bijeenkomst van OPEC+ is gepland voor 31 maart. Update: om reactie ABN AMRO toe te voegen. Bron: ABM Financial News

