Bundesbank verhoogt inflatieramingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bundesbank gaat voor dit jaar uit van meer inflatie dan eerder verwacht met het oog op de recente invasie door Rusland in Oekraïne. Dit maakte de Duitse centrale bank woensdag bekend. Voor nu verwacht de bank een inflatie van 5,0 procent tegen een eerder prognose van 4,5 procent. De bank merkte op dat het nog lastig is om betrouwbare inschattingen te geven van de impact van de oorlog op de economische ontwikkelingen in Duitsland. Niettemin is het volgens de bank glashelder dat de oplopende energieprijzen een opwaarts effect op consumentenprijzen gaan hebben. Bron: ABM Financial News

