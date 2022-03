Futures op Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, opverend van de verliezen van dinsdag. De olieprijzen blijven doorstijgen, nu Rusland Oekraïense steden bestookt met raketten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen. Aandelen gingen dinsdag nog hard onderuit op onzekerheid rond de oorlogshandelingen in Oekraïne, waar het Russische leger op grote schaal is binnengetrokken en de grote steden Charkov en Kiev onder vuur neemt. Beleggers moeten reageren op de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen in Oekraïne, een salvo van sancties door Westerse landen tegen Moskou en een reeks bedrijven die de banden met Rusland verbreken. Doordat de energieprijs sterk is gestegen, heeft het conflict bijgedragen aan de onzekerheid rond de verwachte renteverhoging door de Amerikaanse en Europese centrale banken later dit jaar. Inmiddels is de kans dat de Fed al in maart een eerste renteverhoging zal doorvoeren gedaald tot vrijwel nul, wat een dramatisch verschil is met de situatie voorafgaand aan de militaire invasie. Toen waren er steeds meer analisten die niet op een renteverhoging van 25 maar op 50 basispunten rekenden. "Deze verhoogde onzekerheid betekent dat alle ogen vandaag op voorzitter Powell van de Federal Reserve gericht zullen zijn. Hij spreekt voor de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden en het zal één van de laatste kansen zijn waarop de Fed uitspraken kan doen, voordat er zaterdag een radiostilte ingaat tot het rentebesluit", zei Jim Reid van Deutsche Bank in een rapport. Verwacht wordt dat Powell zal wijzen op de onzekerheid voor de markten als gevolg van de oorlog in Oekrai¨ne, maar niet zal hinten op een koerswijziging in het monetaire beleid. Op de agenda staat ook een vergadering van oliekartel OPEC, de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden en het Beige Book van de Fed De olieprijs steeg verder, na de sprong omhoog met meer dan 10 procent op dinsdag. Een april-future West Texas Intermediate steeg vandaag 5,4 procent tot 108,97 dollar en Brent-olie steeg 5,6 procent tot 110,91 dollar. Als de olieprijs zou stijgen tot 125 dollar per vat, dan zal de mondiale economische groei ongeveer een half procentpunt lager uitvallen, stelde UBS. Dat is niet genoeg om een mondiale recessie te veroorzaken, merkte de bank daarbij op. De euro/dollar noteerde op 1,1128. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond dezelfde stand op de borden. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil steeg 2 procent in de handel voorbeurs, nadat de energiereus liet weten dat de activiteiten van een miljardenproject voor olie en aardgas in Rusland, op het eiland Sakhalin, zijn stilgelegd. Hewlett Packard Enterprise noteerde 4 procent hoger, nadat het bedrijf dinsdagavond nabeurs de winstverwachting voor dit jaar verhoogde. Het aandeel Nordstrom noteerde beduidend hoger. De warenhuisketen meldde sterke kwartaalcijfers en een nog betere outlook. Het aandeel steeg maar liefst 30 procent, na een verlies van 6 procent in de reguliere handel op dinsdag. Apple, Ford en Dell trekken zich ook terug uit Rusland. Andere grote bedrijven, zoals Volkswagen, waarschuwden voor meer verstoringen van de aanvoerketen door de invasie in Oekraïne. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag in het rood. De S&P 500 sloot 1,55 procent lager op 4.306,26 punten en de Dow Jones-index zakte 1,76 procent tot 33.294,95 punten. Ook de technologie-index Nasdaq verloor 1,59 procent, tot 13.532,46 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.