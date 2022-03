Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger onder aanvoering van grondstofgerelateerde aandelen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 441,30 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 13.910,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,4 procent met een stand van 6.419,77 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,6 procent naar 7.376,53 punten.

Volgens analisten van Mizuho Bank bepalen de zorgen over een mogelijke uitval als gevolg van de oorlog onverminderd de stemming op de beurzen. "Ook vandaag zal de volatiliteit op de financiële markten hoog zijn", zo verwacht de bank. Er is volgens de analisten veel onzekerheid over de Russische economie, waarbij er zorgen zijn dat de Russische staat openstaande schulden niet meer kan afbetalen en dat bedrijven failliet gaan. Vanochtend werden Russische bedrijven als LukOil, Rosneft en Sberbank tot wel 95 procent minder waard.

De consumentenprijzen van de eurozone kwamen over februari kwamen met een stijging van 5,8 procent op jaarbasis ruim boven de verwachting van 5,3 procent uit. In januari bedroeg de inflatie 5,1 procent. De kerninflatie was met 2,7 procent ook hoger dan de verwachte 2,5 procent en de 2,3 procent in januari.

In de Verenigde Staten maakt de markt zich op voor de eerste indicatie van de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt in februari met de publicatie van de groei van het aantal banen in de private sector door ADP. Daarvoor wordt een groei van 400.000 verwacht tegen een afname van 301.000 in januari, destijds toegeschreven aan de gevolgen van de coronamaatregelen. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell is vandaag aanwezig bij een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over het monetaire beleid van de Fed.

Verder komt de OPEC+ bijeen en volgen de wekelijke olievoorraden van de Verenigde Staten aan het einde van de middag.

Olie werd woensdag weer duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 4,9 procent in het groen op 108,45 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 110,26 dollar werd betaald, een stijging van 5,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1096. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1102 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1128 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs voerde het aandeel ArcelorMittal de lijst van koersstijgingen aan met een plus van 5,1 procent, gevolgd door de koers van het aandeel Totalenergies, dat 3,8 procent hoger noteerde. Verlies was er voor Danone dat 2,9 procent daalde en de reeks van vijftien dalers aanvoerde.

In Amsterdam noteerde de koers van het aandeel Shell 4,5 procent hoger en in Londen won sectorgenoot BP 3,6 procent.

In Frankfurt noteerden 25 aandelen onder de slotnoteringen van dinsdag. Het aandeel Qiagen noteerde een koersdaling van 5,4 procent en leed daarmee het stevigste verlies van de dag tot nog toe. Koerswinst van 3,6 procent ging naar het aandeel MTU Aero Engines.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

De S&P 500 sloot dinsdag 1,6 procent lager op 4.306,26 punten en de Dow Jones-index zakte 1,8 procent tot 33.294,95 punten. Ook de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent, tot 13.532,46 punten.