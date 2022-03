Valuta: euro onder druk in bezorgde markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ten opzichte van een etmaal eerder flink lager en inmiddels onder de 1,11 dollar als gevolg van de situatie in Oekraïne.

"Risico mijden is momenteel in de valutamarkt het belangrijkste devies", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij verwachten echter niet dat de euro onder de 1,10 dollar daalt", aldus de marktanalist. De euro kende woensdag een voorlopige laagste koers van 1,1059 dollar.

Ondanks het gegeven dat de oorlogshandelingen in en rondom Oekraïne de markt domineren, kijkt Mevissen woensdag wel degelijk naar de Amerikaanse banendata en het Beige Book. "Het rapport dat vanavond naar buiten komt, zal nu nog de toon aanslaan die we kennen, de volgende editie vormt naar verwachting een zeker contrast daarmee." De Duitse werkloosheid daalde in februari naar 5,0 procent.

De consumentenprijzen van de eurozone kwamen over februari kwamen met een stijging van 5,8 procent op jaarbasis ruim boven de verwachting van 5,3 procent uit. In januari bedroeg de inflatie 5,1 procent. De kerninflatie was met 2,7 procent ook hoger dan de verwachte 2,5 procent en de 2,3 procent in januari.

In de Verenigde Staten maakt de markt zich op voor de eerste indicatie van de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt in februari met de publicatie van de groei van het aantal banen in de private sector door ADP. Daarvoor wordt een groei van 400.000 verwacht tegen een afname van 301.000 in januari, destijds toegeschreven aan de gevolgen van de coronamaatregelen. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell is vandaag aanwezig bij een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over het monetaire beleid van de Fed.

Verder komt de OPEC+ bijeen, volgen de wekelijke olievoorraden van de Verenigde Staten om 16.30 uur en wordt vanavond het Beige Book gepubliceerd.

Van de ECB komen Isabel Schnabel, Philip Lane en Luis de Guindos aan het woord. De voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans en zijn collega van de Fed van St. Louis James Bullard houden een toespraak. Namens de Bank of England krijgen Silvana Tenreyro en Jon Cunliffe het woord.

De euro noteerde woensdag 1,2 procent lager op 1,1086 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8323 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,8 procent en noteerde op 1,3315 dollar.