AEX vindt weg omhoog, forse koerssprong voor Shell en Arcelor

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen lijken woensdag wat te herstellen van de koersdruk op dinsdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,9 procent tot 719,82 punten. Een dag eerder leverde de AEX nog ruim twee procent in als gevolg van de zorgen omtrent de situatie in Oekraïne.

Vooral grondstofgerelateerde aandelen als ArcelorMittal en Shell stijgen vanochtend in Amsterdam. De prijzen van onder meer olie zijn in de afgelopen dagen fors gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De olieprijzen trokken vanochtend nog eens met 5,0 procent verder aan, nadat deze op dinsdag al fors stegen.

"De hoge olieprijs zou normaal gesproken de reeds hoge inflatie een extra boost kunnen geven de komende maanden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Met een verhoogde verwachte inflatie staat de euro bijzonder zwak ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die vaak nog wat instroom heeft als veilige haven." Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1075, een daling van circa 1,3 procent. Pariteit voor het muntpaar acht Verstraete op dit moment "perfect mogelijk".

Volgens analisten van Mizuho Bank bepalen de zorgen over een mogelijke uitval als gevolg van de oorlog onverminderd de stemming op de beurzen. "Ook vandaag zal de volatiliteit op de financiële markten hoog zijn", zo verwacht de bank. Er is volgens de analisten veel onzekerheid over de Russische economie, waarbij er zorgen zijn dat de Russische staat openstaande schulden niet meer kan afbetalen en dat bedrijven failliet gaat. Vanochtend werden Russische bedrijven als LukOil, Rosneft en Sberbank tot wel 95 procent minder waard.

Op macro-economisch vlak bleek de Duitse werkloosheid verder te zijn gedaald in februari.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Shell 4,8 procent, geholpen door de sterk gestegen olieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Verder won ArcelorMittal 6,1 procent en Just Eat Takeaway.com 2,5 procent na jaarcijfers. De resultaten van Just Eat waren volgens Degroof Petercam conform verwachting, nadat de maaltijdbezorger al eerder met voorlopige cijfers kwam. AkzoNobel leverde 1,7 procent in.

In de AMX won OCI 1,7 procent en tankopslagspecialist Vopak 3,1 procent. Aperam steeg met 3,3 procent. JDE Peet's daalde 2,1 procent.

Avantium steeg onder de kleinere aandelen met 5,9 procent. Luxemerk LVMH en Avantium gaan onderzoeken of PEF geschikt is als duurzame verpakkingsoplossing voor de beautymerken van het Franse bedrijf.

Op lokaal niveau daalde DGB 2,8 procent. DGB heeft de eerste grote afnameovereenkomst voor zogeheten geverifieerde CO2-compensatie afgerond.