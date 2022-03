Beursblik: defensieve aandelen grote winnaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Defensieve aandelen zijn de grote winnaar nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen, terwijl verzekeraars van de kooplijst worden gehaald. Dit melden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag. De Russische invasie veroorzaakt een nieuwe rotatie op de aandelenmarkten. Terwijl de markt nog bezig was zich voor te bereiden op een aanstaande renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank, moeten beleggers zich na de inval in Oekraïne opnieuw positioneren. En dit pakt volgens Kepler gunstig uit voor defensieve groeiaandelen, die juist onder druk stonden door de naderende renteverhoging. De verschuiving van groei naar waarde-aandelen is volgens Kepler inmiddels vervangen door een stijgende vraag naar defensieve groei- én waarde-aandelen. Kwaliteitsaandelen kunnen weer een premie tegemoet zien, aldus de analisten. En grondstoffenaandelen worden volgens Kepler ook weer als defensief bestempeld. Indien Poetin de kwestie niet laat escaleren, dan verwacht Kepler dat de schade op de Westerse aandelenmarkten minder groot zal zijn dan de meeste beleggers nu nog vrezen. Wel is het volgens Kepler verstandig voorzichtig te zijn met financiële waarden. Het beurshuis verlaagt zijn Overwogen advies voor de verzekeraars. Bron: ABM Financial News

