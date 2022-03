'Cijfers Just Eat Takeaway.com grofweg in lijn' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in 2021 grofweg conform verwachting gepresteerd, maar de onderlinge prestaties per regio zijn zeer verschillend. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag. Roeg bleek te spreken over de positieve ontwikkelingen in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. "Desondanks overschatten we schijnbaar te prestaties in Noord-Europa", aldus de analist. Voor 2022 zijn de ramingen van Degroof en de consensus conform de outlook die de maaltijdbezorger zelf afgaf op het gebied van de marges. Ook de consensusverwachtingen voor de volumegroei liggen in lijn, al is Roeg zelf wat terughoudender. "Al met al verwachten we relatief kleine aanpassingen aan onze ramingen en de consensus." Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 90,00 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 6,5 procent tot 36,70 euro. Bron: ABM Financial News

