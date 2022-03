Shell leidt de licht lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 0,2 procent lager op 712,29 punten. Onder de hoofdfondsen won Shell 1,5 procent, geholpen door de sterk gestegen olieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Verder steeg ArcelorMittal met 1,2 procent en Just Eat Takeaway.com met 0,3 procent na jaarcijfers. ING leverde opnieuw 4,0 procent in. In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 1,8 procent en tankopslagspecialist Vopak 1,3 procent. OCI steeg met 1,1 procent. ABN AMRO daalde met 2,4 procent. Avantium steeg onder de kleinere aandelen met 1,7 procent. Luxemerk LVMH en Avantium gaan onderzoeken of PEF geschikt is als duurzame verpakkingsoplossing voor de beautymerken van het Franse bedrijf. NX Filtration leverde 1,8 procent in. Op lokaal niveau steeg DGB 6,5 procent. DGB heeft de eerste grote afnameovereenkomst voor zogeheten geverifieerde CO2-compensatie afgerond. Bron: ABM Financial News

