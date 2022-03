EssilorLuxottica en GrandVision ronden winkelverkoop Italie af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica en GrandVision hebben de verkoop van een Italiaanse winkelketen aan Vision Group afgerond. Dit maakten de bedrijven woensdag bekend, zonder financiële gegevens te verstrekken. De verkoop betreft in totaal 174 Italiaanse winkels, inclusief 75 van GrandVision, en het merk VistaSì. De verkoop is onderdeel van de voorwaarden die de Europese Commissie heeft gesteld voor de overname van GrandVision door EssilorLuxottica. Bron: ABM Financial News

